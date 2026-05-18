Казахстан выражает благодарность Азербайджану за выдающуюся организацию WUF - Олжас Бектенов

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Азербайджану за выдающуюся организацию Всемирного форума городов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая в ходе заявления лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Проведение этого мероприятия в Баку — городе, который гармонично сочетает богатое историческое наследие с современным и утончённым обликом, — подчёркивает важность глобальной повестки устойчивого городского развития и растущую роль нашего региона в её формировании", - сказал он.

Бектенов отметил, что для Казахстана, где более 63% населения в настоящее время проживает в городских районах, обеспечение комфортных условий жизни и возможностей для достойной занятости остаётся одним из ключевых приоритетов государственной политики.

"Именно поэтому мы реализуем ориентированный на человека подход, в котором комфорт, безопасность, доступность и экологическая устойчивость служат основой городов для граждан", - сказал он.