В рамках WUF13 проходит обсуждение на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?"

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит диалог на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?"

Как сообщает Trend, цель этого диалога - стимулировать разработку действенных стратегий и рамок сотрудничества между заинтересованными сторонами для решения сложных глобальных проблем жилищного строительства и урбанизации, с особым акцентом на равенство, устойчивость и жизнестойкость.

Участники узнают, какие изменения необходимо внести в практику для улучшения жилищных условий, опираясь на практические знания, которые они смогут применить, в том числе о том, как государственная политика, финансирование, проектирование и усилия местных сообществ могут согласовать свои действия для решения проблемы нехватки жилья.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия включает различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.

