Словакия готова делиться опытом по управлению водными ресурсами - Томаш Тараба

18 мая 2026 17:22 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Словакия готова делиться с другими странами мира опытом в сфере управления водными ресурсами.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр охраны окружающей среды Словацкой Республики Томаш Тараба в ходе заявления лидеров в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Словакия обладает уникальным опытом в сфере управления водными ресурсами, и мы готовы делиться этой экспертизой с другими странами мира», — сказал он.

Тараба поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и отметил важность участия Словакии в международной дискуссии в рамках форума.

