Иран не намерен отказываться от защиты своих законных прав - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что страна не намерена отказываться от защиты своих законных прав, а переговоры с США не следует воспринимать как признак капитуляции, передает Trend.

В своём сообщении в X он подчеркнул: «Диалог не означает капитуляцию. Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав своего народа и государства. Мы будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана всеми возможными средствами».

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.