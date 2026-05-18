Продолжается лотерея «Депозит» от Халг Банка

В Халг Банке продoлжается стимулирующая лотерея по депозитам. До завершения первого этапа розыгрыша осталось совсем немного времени: клиенты, разместившие вклад в филиалах Халг Банк до 30 июня, получат шанс принять участие в этом тираже. Имена первых счастливых победителей станут известны 10 июля.

Согласно условиям лотереи, клиенты, разместившие депозит в период с 1 апреля по 30 декабря 2026 года в филиалах Халг Банка в городах Баку и Сумгаит на сумму не менее 500 AZN/300 USD, а в прочих регионах - не менее 250 AZN/150 USD, получают возможность принять участие в лотерее.

Для участия в лотерее необходимо разместить депозит «Срочный», «Прогресс» или «VİP-Рантье».

Лотерея состоит из 4 тиражей, в рамках которых участников ожидают денежные призы, включая главный приз — 50 000 AZN. Для обеспечения большей возможности участия филиалы разделены на 5 групп:

1-я группа: филиалы в городах Баку и Сумгаит

2-я группа: филиалы Гянджа, Газах, Шамкир, Товуз, Мингячевир

3-я группа: филиалы Загатала, Исмаиллы, Шамахы, Шеки, Евлах

4-я группа: филиалы Хачмаз, Шабран, Гусар, Губа, Сиязан

5-я группа: филиалы в Нефтчале, Джалилабаде, Ленкорани, Ширване, Гёйчае

В рамках лотереи в общей сложности 227 победителей получат денежные призы на общую сумму 452 500 AZN. Призовой фонд включает: 2 приза по 50 000 AZN, 45 призов по 5 000 AZN, 75 призов по 1 000 AZN, 105 призов по 500 AZN

В 1-м, 2-м и 3-м тиражах победители будут определяться отдельно по каждой группе филиалов. В 4-м тиражe главные призы будут разыграны между двумя группами: 1 победитель среди филиалов Баку и Сумгаита — 50 000 AZN, 1 победитель среди региональных филиалов — 50 000 AZN

Даты проведения тиражей: 1-й тираж — 10 июля 2026 года, 2-й тираж — 12 октября 2026 года, 3-й и 4-й тиражи — 12 января 2027 года

Клиенты Xalq Bank могут разместить вклад на срок 3, 6, 12, 18 или 24 месяца на выгодных условиях, получая доход до 10,5% годовых в AZN, а также до 2,5% годовых в USD. Кромк этого, условия депозитов подразумевают выплату процентов ежеиесячно или в конце срока, а также с возможность пополнения или частичного снятия вклада.

Для участия в лотерее необходимо подтвердить участие в разделе «Лотерея» мобильного приложения XalqOnline.

