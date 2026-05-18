Кыргызстан уделяет особое внимание устойчивому развитию горных регионов - Садыр Жапаров

БАКУ /Trend/ — Кыргызстан придает особое значение устойчивому развитию горных регионов и горных городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе саммита лидеров в рамках WUF13 в Баку.

«Как горная страна, Кыргызская Республика придает особое значение устойчивому развитию горных регионов. К сожалению, таяние ледников, изменение климата, миграция населения и растущее давление на экосистемы негативно влияют на города, расположенные в высокогорных и предгорных районах», — отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что для устойчивого развития горных городов необходимы меры по обеспечению устойчивости экосистем, внедрению водосберегающих технологий, экологичных систем переработки отходов и строительству с использованием энергоэффективных и сейсмоустойчивых решений.