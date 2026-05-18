Новые климатические стандарты не должны приводить к росту бедности - Тараба

БАКУ/ Trend/ - Новые климатические стандарты не должны приводить к росту бедности и социальной напряженности.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр охраны окружающей среды Словацкой Республики Томаш Тараба в ходе Саммита лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Мы должны бороться с изменением климата не только путем введения новых стандартов, но и таким образом, чтобы сообщества не сталкивались с новой волной социальной напряженности и бедности", — подчеркнул он.

Тараба отметил, что повышение стандартов, предусмотренное новыми политиками, нередко ведет к росту цен, поэтому климатические меры должны быть максимально эффективными и не создавать новых проблем.