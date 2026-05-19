Раскрыт объём аукционных продаж золота в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) объём аукционных продаж золотых слитков в Иранском центре обмена золота и валюты составил 476 килограммов.

По данным Trend, об этом заявил в интервью местным СМИ официальный представитель Иранского центра обмена золота и валюты Асгар Балесини.

По его словам, стоимость указанного объёма золота превысила 120 триллионов риалов (примерно 90,7 миллиона долларов).

Балесини отметил, что на аукционах, исходя из спроса участников рынка золота и с целью удовлетворения их потребностей, наряду с существующими заявителями, в соответствии с правилами, также могут участвовать в торгах онлайн-платформы по продаже золота. Кроме того, на последних аукционах эти платформы приобрели 33 килограмма золотых слитков.

Он заявил, что в центре внимания находится непрерывное проведение аукционов в Центре обмена золота и валюты.

Отметим, что в Иране 21 февраля 2023 года с целью предотвращения резкого удорожания иностранных валют на "чёрном рынке" начал свою деятельность Центр обмена валюты и золота, а впоследствии там был организован аукцион по продаже ряда драгоценных металлов.