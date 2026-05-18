Стремимся сделать города Камбоджи более устойчивыми и жизнеспособными - Сай Самал

БАКУ /Trend/ - Мы формируем основные стандарты инфраструктуры и услуг в городах Камбоджи, стремимся сделать города более устойчивыми и жизнеспособными.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Камбоджи Сай Самал на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, в этом направлении местным органам управления предоставляются более широкие полномочия, осуществляется правильное бюджетирование и городское планирование, укрепляются партнерские связи и увеличиваются инвестиции в цифровую инфраструктуру:

«Кроме того, проводятся реформы в сфере управления отходами, санитарии, регулирования транспортных потоков, общественного транспорта, общественной безопасности, всеобщего образования и здравоохранения, культуры и искусства. Особое внимание уделяется также развитию доступных и инклюзивных ипотечных механизмов. Правительство также проводит льготную политику для наиболее уязвимых слоев общества, предоставляет программы по сельскохозяйственным землям и доступному жилью», - сказал С. Самал.

Он сообщил, что за последние 10 лет в Камбодже удалось улучшить условия жизни примерно полумиллиона семей: «Мы создаем новые возможности для того, чтобы люди могли покинуть неформальные поселения и перейти в более безопасную среду. Камбоджа нацелена на полную ликвидацию неформальных поселений в ближайшем будущем».

С. Самал добавил, что одновременно реализуются такие инициативы, как здоровое и экологически чистое питание, увеличение количества общественных парков для ведения активного образа жизни: «Мы также придаем большое значение сохранению семейных ценностей и культуры. Внимание должно уделяться не только STEM-образованию, но и развитию у детей интереса к искусству, занятиям музыкой и чтению книг».

Он отметил, что меняющийся глобальный порядок, снижение биоразнообразия и изменение климата создают серьезные угрозы для развития, достигнутого страной за последние годы.

«Несмотря на то, что Камбоджа входит в число стран с самыми низкими выбросами парниковых газов, она вносит свой вклад в борьбу с изменением климата и сохранение биоразнообразия. Камбоджа стала второй наименее развитой страной, представившей долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, и первой страной в рамках ASEAN. Мы также представили обновленные национальные климатические обязательства, выделяем больше финансовых средств на климатические мероприятия, расширяем проекты в области возобновляемой энергетики и реализуем политику энергоэффективности. Кроме того, мы приняли новый закон об экологических инвестициях», - сказал С. Самал.