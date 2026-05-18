В Баку представлена музыкальная карта мира - искусство понимать друг друга (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском университете языков (АУЯ) в рамках проекта "Время классической музыки" состоялся концерт "Музыка на языках мира", организованный Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) и АУЯ, сообщает Trend Life.

Художественными руководителями мероприятия выступили: автор проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина, руководитель Центра "Россиеведения" АУЯ Диана Гусейнзаде и руководитель отдела по работе со студентами и организации мероприятий АУЯ Саадат Гасымова.

Выступившие проректор АУЯ по международным связям, доктор философии по филологии, доцент Жаля Гарибова и проректор БМА по учебной работе, профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный педагог Нармина Гулиева подчеркнули значимость проекта, отметив, что музыка и язык способствуют ещё большему сближению народов, а подобные мероприятия вносят важный вклад в развитие межкультурного диалога. Было отмечено, что музыка раскрывает выразительные возможности языка каждого народа, влияет на музыкальную интонацию.

Алёна Инякина отметила, что основная цель проекта заключается в популяризации классического музыкального наследия среди современной азербайджанской молодёжи, а также в расширении знакомства с музыкальной культурой различных стран. Также было подчёркнуто, что мероприятие в рамках проекта "Время классической музыки" впервые проводится совместно с АУЯ.

Художественная часть мероприятия стала увлекательным путешествием в мир высокого классического музыкального искусства разных стран и исторических эпох. В концертной программе были представлены музыкальные культуры Азербайджана, России, Италии, Франции, Германии, Австрии, Англии, Испании и США.

Видеоматериалы, отражающие культуру различных стран, сопровождались устными комментариями на государственном и оригинальных языках, подготовленными студентами историко-теоретического факультета БМА.

Ярким воплощением музыкальных культур разных народов стала концертная программа, представленная лауреатами международных конкурсов - солисткой Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Юлией Гейдаровой, концертмейстерами БМА - заслуженной артисткой Нигяр Меликовой, Ульвией Алиевой, Дилярой Керимовой, а также студентами исполнительского факультета БМА - классов народной артистки, профессора Хураман Гасымовой, народной артистки СССР, профессора Фидан Гасымовой, народной артистки, профессора Гюльназ Исмаиловой, заслуженного артиста Ильхама Назарова, заслуженной артистки Республики Фариды Мамедовой, доцента Жали Джафаровой,

Концертная программа была тепло встречена зрителями, а мероприятие прошло при полном аншлаге.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

