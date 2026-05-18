После землетрясения в Кахраманмараше помощь поступала с задержками до двух месяцев - Халук Левент

БАКУ/Trend/ - После землетрясения в Кахраманмараше помощь поступала с задержками до двух месяцев.

Как сообщает Trend, об этом заявил известный турецкий певец Халук Левент на совместном заключительном заседании ассамблей в рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Как вы знаете, во время землетрясения в Кахраманмараше мы столкнулись со значительными техническими трудностями. Помощь начала поступать к нам из многих стран мира. Но доставка этой помощи порой занимала один-два месяца", - сказал Х.Левент.

По его словам, после совместных инициатив все объединения мира уже предпринимают шаги для того, чтобы иметь возможность оказывать друг другу помощь быстрее.