Инклюзивные города - основа равных возможностей для людей с инвалидностью - Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Создание инклюзивных городов является важным условием обеспечения равных возможностей, социальной справедливости и уважения человеческого достоинства людей с инвалидностью.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии «Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью», проходящем в рамках 13 сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, проведение в Азербайджане такой международной платформы имеет большое значение для обсуждения вопросов градостроительства, устойчивого развития, социальной инклюзивности и прав человека.

"Сегодня развитие городов измеряется не только архитектурными решениями, инфраструктурой и транспортом, но прежде всего созданием реальных условий для жизни человека.

Настоящим показателем развития города является то, насколько он доступен, безопасен, комфортен и обеспечивает уважение человеческого достоинства", - сказала она.

Сабина Алиева отметила, что права людей с инвалидностью являются одним из ключевых направлений градостроительной политики.

По ее словам, доступность включает не только наличие пандусов, лифтов и специальных средств, но и формирование общего подхода, позволяющего человеку самостоятельно организовывать повседневную жизнь и на равных участвовать в образовании, трудоустройстве, здравоохранении, транспорте, культуре и общественной жизни.

Она подчеркнула, что большинство трудностей, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, связано с ненадлежащим проектированием городской среды.

"Нестандартные пандусы, недоступный общественный транспорт, неприспособленные санитарные помещения, отсутствие аудио- и визуальной информации, а также барьеры в цифровых сервисах ограничивают независимый образ жизни человека и его равное участие в обществе", - заявила она.

По словам Сабины Алиевой, обеспечение доступной среды является одним из правовых и институциональных приоритетов аппарата Омбудсмена Азербайджана. Она отметила, что офис Омбудсмена выполняет функции независимого механизма мониторинга реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, а также вопросов обеспечения равенства и предотвращения дискриминации.

Она сообщила, что в центральной части Баку была проведена оценка уровня доступности общественных мест, подземных пешеходных переходов, общественного транспорта и информационной инфраструктуры.

"В мониторинге также принимал участие представитель Общественного объединения «Центр независимой жизни людей с инвалидностью».

По итогам мониторинга был подготовлен отчет с рекомендациями и предложениями по более эффективному обеспечению прав людей с инвалидностью", - добавила она.

Сабина Алиева также подчеркнула важность участия самих людей с инвалидностью и представляющих их организаций в процессах принятия решений, проектирования, мониторинга и оценки.

"Наиболее правильные и устойчивые решения могут быть найдены только тогда, когда учитываются знания и опыт людей, ежедневно сталкивающихся с этими барьерами", - сказала она.

В завершение С.Алиева отметила значимость проходящих в рамках мероприятия тренинга, фотовыставки и дискуссионной сессии.

По ее словам, фотовыставка "Мифы доступности: невидимые барьеры современного градостроительства" наглядно демонстрирует влияние проблем доступности на жизнь человека, а призыв "Никого не оставлять позади" отражает ответственность каждого города, сообщества и лица, принимающего решения.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.