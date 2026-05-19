Бизнес-кредитный портфель в сельскохозяйственном секторе Азербайджана вырос

БАКУ/Trend/ - На 1 апреля текущего года бизнес-кредитный портфель азербайджанских банков в сельскохозяйственном секторе составил 2,064 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, кредитный портфель в указанной сфере в месячном сравнении сократился на 7 миллионов манатов (0,3%), однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 277,7 миллиона манатов (15,5%).

Так, сумма бизнес-кредитов, выданных банками сельскохозяйственному сектору, на 1 марта 2026 года составляла 2,071 миллиарда манатов, а на 1 апреля прошлого года — 1,786 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 апреля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,290 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составили 53,5% (16,215 миллиарда манатов), потребительские кредиты — 31,3% (9,491 миллиарда манатов), а ипотечные кредиты - 15,2% (4,585 миллиарда манатов).