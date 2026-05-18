Министр обороны Азербайджана вручил медали семьям национальных героев (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2026 16:20 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - 18 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде и другие должностные лица Министерства встретились с членами семей Национальных героев – Вагифа Бахтияр оглу Гурбанова и Панджали Нурмамед оглу Теймурова.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

"На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования семьям героев, ставших шехидами в боях.

Министр обороны особо подчеркнул, что память о шехидах, отдавших жизнь за Родину, всегда высоко чтится, а проявление внимания к семьям шехидов и забота о них является приоритетом в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Министр рассказал о славной Победе, одержанной Азербайджаном, с гордостью отметив образцы героизма, мужества и отваги, проявленные нашими шехидами на поле боя.

Было отмечено, что за особые заслуги в деле защиты независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за проявленное мужество при выполнении боевых задач первый военный лётчик Вагиф Бахтияр оглу Гурбанов и военнослужащий Сил специального назначения Панджали Нурмамед оглу Теймуров в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики были посмертно удостоены звания «Национальный герой Азербайджана».

После оглашения распоряжения о награждении генерал-полковник З.Гасанов вручил членам семей героев, ставших шехидами, медаль «Гызыл Улдуз» (Золотая Звезда) и соответствующее удостоверение.

В заключение члены семей шехидов выразили признательность руководству страны и Министерства обороны за проявленные внимание, заботу и память о шехидах", - говорится в информации ведомства.

