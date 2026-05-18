БАКУ /Trend/ - Ливия заявила о масштабном улучшении ситуации с восстановлением страны после наводнений и войн.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, выступая на саммите лидеров в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Реконструкция в Ливии в последние годы продолжается, и сегодня мы наблюдаем значительное улучшение ситуации на севере, юге и востоке страны, особенно в городах после наводнений, а также на западе после войн», — сказал он.

Аль-Манфи отметил, что позитивные изменения стали возможны благодаря нынешней стабильности в стране.