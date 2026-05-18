В ближайшие годы приоритетом станет строительство индивидуальных жилых домов - Игорь Сергеенко

БАКУ/ Trend/ - В ближайшие годы приоритетом станет строительство индивидуальных жилых домов, сочетающих комфорт и доступность.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на Саммите лидеров, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

Одним из новых направлений также станет оценка углеродного следа строительных проектов, и в этой сфере будут использоваться технологии RDF (Refuse-Derived Fuel).

Сергеенко напомнил, что нынешняя сессия совпадает с 10-летием реализации Новой программы развития городов, отметив, что этот период стал этапом поиска оптимальных решений и формирования новых приоритетов.

"Беларусь открыта к диалогу и партнерству и готова совместно работать над решением современных градостроительных вызовов. Только объединив усилия и учитывая мнение каждого, мы сможем создать города с высоким качеством жизни и благополучием", - подчеркнул он.