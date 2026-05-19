В рамках WUF13 проходит мероприятие на тему "Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку проходит мероприятие на тему «Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью».

Как сообщает Trend, сессия организована Общественным объединением «Центр независимой жизни лиц с инвалидностью» и посвящена вопросам развития инклюзивной городской среды, расширения возможностей для самостоятельной жизни людей с инвалидностью, а также обмену международным опытом.

С приветственными выступлениями на мероприятии выступят председатель объединения Адын Халилов, представители Университета ADA Нураддин Садили и Амир Адамов, Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева, член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Парвана Велиева, президент иорданского общества по защите прав людей с инвалидностью «I am Human» Азия Абдель Муталеб Ягхи, а также директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Эльнара Ансари.

В рамках панельной дискуссии участники обсудят продвижение инклюзивных городов и независимой жизни, модели Азербайджана и стран Глобального Юга, а также вопросы устойчивого и доступного городского развития.

Среди участников панели: представители Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, исследовательских и правозащитных организаций из Сенегала и Иордании.

