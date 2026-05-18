  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)

Экономика Материалы 18 мая 2026 18:05 (UTC +04:00)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие павильона города Мехико в зоне Urban Expo в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия приняли участие представители местных и национальных органов власти, делегации стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также международные партнёры.

Мероприятие служит платформой для укрепления регионального сотрудничества, а также представления подготовки Мехико к проведению WUF14 в 2028 году.

В павильоне демонстрируются инициативы и практики, связанные с устойчивым городским развитием, общественными пространствами, мобильностью, инклюзивностью и человекоцентричной городской политикой. Одновременно поощряются диалог и обмен передовым опытом между странами региона.

Особое внимание на мероприятии было уделено роли городов Латинской Америки в решении общих городских вызовов, таких как обеспечение жильём, неравенство и климатическая устойчивость, была подчёркнута важность регионального сотрудничества на пути к WUF14.

На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)
На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости