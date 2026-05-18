Президент Кыргызстана предложил создать международную ассоциацию горных городов

Экономика Материалы 18 мая 2026 15:51 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров предложил рассмотреть создание международной ассоциации горных городов.

Как сообщает в понедельник Trend, с этой инициативой Президент выступил в понедельник в ходе Саммита лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Учитывая особую актуальность развития горных городов, а также наш опыт и экспертизу в этой области, мы предлагаем рассмотреть создание международной ассоциации горных городов. Мы надеемся, что ассоциация станет платформой для обмена передовым опытом и реализации совместных исследовательских проектов, направленных на устойчивое развитие горных городов", - сказал Садыр Жапаров.

По словам Президента Кыргызстана, Бишкек готов разместить штаб-квартиру ассоциации.

