Неповторимая душа Баку, или Как прийти на выставку и заново влюбиться... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств прошел показ документального фильма "Yaradanlar" (Творцы). Пришедшие на мероприятие гости также получили возможность увидеть новую выставку "Летопись города ветров: Баку в произведениях художников XIX–XXI веков". Это уникальная возможность увидеть, как менялся облик столицы глазами мастеров разных поколений, сообщает Trend Life.

Проект предоставил публике уникальный шанс через призму изобразительного искусства проследить архитектурную и культурную эволюцию Баку от XIX века до сегодняшних дней, увидев, как со временем менялись облик и атмосфера города. В представленных полотнах и графических работах оживают старинные улочки и памятники. Переходя от картины к картине, зрители могут наглядно наблюдать метаморфозы, где сквозь десятилетия отчетливо проступает неповторимая душа нашей столицы.

Экспозиция вызвала живой отклик и оставила у зрителей самые теплые впечатления. Она наглядно продемонстрировала колоссальные масштабы изменений города - от ретроспективных образов старого Баку до сегодняшнего мегаполиса с его динамичным ритмом жизни.

Для каждого гостя эта выставка стала настоящим откровением и возможностью заново влюбиться в Баку, глубже прочувствовать его характер и неповторимое очарование.

