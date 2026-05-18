"Dost! Dost! Dost!" - О жизни и творчестве Новруза Новрузлу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама прошел вечер памяти замечательного музыканта, актера и чтеца Новруза Новрузлу. Коллектив "Savalan" посвятил основателю своего коллектива трогательную концертную программу под названием "Dost! Dost! Dost!" (Друг! Друг! Друг!), сообщает Trend Life.

Вечер открылся воспоминаниями о жизни и многогранном творческом наследии Новруза Новрузлу, чья деятельность оставила заметный след в музыкальной культуре. Отмечалось, каким он был талантливым певцом, актером, чтецом, а также прекрасным организатором и художественным руководителем.

Новруз Новрузлу (1960–2018) родился в Ордубаде. Музыка увлекала его с ранних лет, и он часто участвовал в различных музыкальных проектах и мероприятиях. Окончив школу, связал свою жизнь с искусством на профессиональном уровне, поступив в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет актера музыкальной комедии. Его актерскую копилку пополнили такие успешные роли, как Зафар в спектакле "Ulduz", Аскер в музыкальной комедии "Arşın mal alan" и Сервер в постановке "O olmasın, bu olsun". Творческий путь музыканта также был связан с ансамблем "Şərq", где он был солистом. В дальнейшем он многие годы был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В 2002 году Новруз Новрузлу стал одним из основателей группы Savalan, известной исполнением религиозно-мистических и патриотических произведений. Сегодня в честь своего создателя этот коллектив исполнил известные номера из репертуара группы, дополнив программу вечера новыми произведениями.

Вечер с символическим названием «Dost! Dost! Dost!» собрал вместе всех, кто любил Новруза Новрузлу. Несмотря на грусть воспоминаний в зале царила атмосфера искреннего тепла, и казалось, будто сам музыкант незримо присутствует среди гостей, вновь объединяя сердца.

