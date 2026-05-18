Правительство реализует масштабные программы по доступному жилью - Король Эсватини

БАКУ /Trend/ - Жилье - это не просто бетон и сталь, оно означает человеческое достоинство, безопасность, стабильность и надежду.

Как сообщает Trend, об этом заявил Король Эсватини Мсвати III на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что миллиарды людей в мире сталкиваются с неудовлетворительными жилищными условиями, стремительной урбанизацией, климатическими катастрофами и бедностью.

«Настоящий устойчивый город измеряется не высотой его небоскребов, а способностью защищать и расширять возможности своих жителей, особенно наиболее уязвимых слоев населения», — подчеркнул он.

Мсвати III подчеркнул, что правительство Эсватини реализует масштабные программы в направлении доступного жилья, качественной инфраструктуры и экологической устойчивости.

По его словам, запущенная в 2025 году программа «Стратегия 2030» разработана в соответствии с Новой программой развития городов и Целями устойчивого развития.

Король Эсватини добавил, что для решения вызовов, связанных с урбанизацией и изменением климата, необходимо укреплять международное сотрудничество.

«Мы должны увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, "зеленую" инфраструктуру и климатически устойчивые населенные пункты», — сказал он.