Опыт WUF13 будет применен в Нигерии - специалист по градостроительству

БАКУ /Trend/ - Опыт, полученный на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, планируется применить в Нигерии.

Об этом сказала Trend в рамках WUF13 специалист по градостроительству Фаиз Эзи (Нигерия).

По ее словам, WUF13 поспособствует расширению сотрудничества между странами в решении жилищных проблем.

Специалист отметила, что жилищная проблема в мире носит глобальный характер, и форум является важной платформой для обмена опытом в этом направлении.

«Мы приехали из Нигерии, чтобы участвовать в WUF13. Основная тема форума — обеспечение жильем в мире. Мы прибыли в Азербайджан несколько дней назад и уже заметили, что здесь уделяется большое внимание строительству жилых зданий. Архитектурные проекты очень интересны, и здесь есть опыт, достойный изучения», — подчеркнула она.

Ф. Эзи отметила, что в планах применить знания и опыт, полученные в рамках форума, в Нигерии.

«Мы в Нигерии тоже сталкиваемся с жилищной проблемой. По возвращении постараемся адаптировать изученное здесь к местным условиям. В последующие дни форума мы ожидаем еще более полезных результатов», — добавила эксперт.