Жилищный вопрос должен занимать более важное место в глобальной повестке - представитель Нигерии (Эксклюзив)

18 мая 2026 15:29 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Жилищный вопрос должен занимать более важное место в глобальной повестке дня.

Об этом в интервью Trend заявил представитель Ассоциации застройщиков Федеральной столичной территории (ФСТ) Нигерии Франклин Аджайи в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он сказал, что вопросам жилья необходимо уделять больше внимания на международном уровне, а обмен опытом между странами в этой сфере следует расширять. Аджайи отметил, что форум предоставляет специалистам из разных государств возможность делиться идеями и совместно искать пути вывода жилищной политики на новый уровень.

Он подчеркнул, что намерен использовать идеи и опыт, полученные в ходе форума, для развития жилищного сектора в Нигерии.

Ф.Аджайи также высоко оценил организацию мероприятия Азербайджаном:

"Баку - прекрасный город, а жители страны отличаются искренностью и гостеприимством. Чувствуется, насколько серьезные усилия Азербайджан приложил для успешного проведения форума", - сказал он.

