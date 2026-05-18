WUF13 организован на очень высоком уровне - основатель Altyn Kanun (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/- 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) организована на очень высоком уровне.

Об этом заявил в понедельник Trend основатель Хозяйственного общества – юридической компании Altyn Kanun Туркменистана Керим Акмамедов в рамках WUF13.

По его словам, делегация из Туркменистана осталась под большим впечатлением как от организации форума, так и от самого Баку.

"Форум организован на очень высоком уровне. Каждая страна представила свои стенды, и на каждом можно увидеть что-то новое. Мы также приехали со своими достижениями. Мы представляем город Аркадаг — современный цифровой город, построенный с нуля, который уже получил множество международных наград", — отметил он.

Керим Акмамедов отдельно подчеркнул гостеприимство жителей азербайджанской столицы.

"Нам очень нравится народ Баку. Люди здесь очень гостеприимные, всегда стараются помочь. Мы рады находиться в Баку и желаем Азербайджану процветания. Азербайджанцы и туркмены - братские народы", - сказал он.

Акмамедов также отметил развитие сотрудничества между двумя странами и рассказал о посещении Физули в составе делегации.

"Накануне мы посетили Физули и ознакомились с ходом строительства мечети, которое финансируется благотворительным фондом имени председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Местные власти оказывают большую поддержку. Мы хотим, чтобы эта мечеть служила во благо азербайджанского народа", — добавил он.