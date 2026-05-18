Новая городская повестка ООН предусматривает развитие инклюзивных, устойчивых и ориентированных на человека городов - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Новая городская повестка ООН предусматривает развитие инклюзивных, устойчивых и ориентированных на человека городов.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По еe словам, Новая городская повестка (New Urban Agenda) представляет собой глобальное обязательство, согласованное государствами-членами ООН на конференции Habitat III в Кито в 2016 году.

Она отметила, что в текущем году государства-члены ООН в рамках Генеральной Ассамблеи проводят обзор достигнутых результатов за последние десять лет, а также обсуждают дальнейшие шаги на следующее десятилетие.

“Новая городская повестка предусматривает развитие городов, планируемых в интересах людей и окружающей среды, а также ориентированных на инклюзивность и принцип "не оставить никого в стороне", - заявила она.

По ее словам, документ уделяет особое внимание интеграции неформальных поселений в городское планирование и разработке политики, учитывающей как потребности, так и возможности таких территорий.

Исполнительный директор UN-Habitat отметила, что в рамках Новой городской повестки жилье рассматривается как центральный элемент городской политики.

Она также заявила, что документ признает ценность земли не только с экономической точки зрения, но и с позиции ее социальной и экологической функций.

По словам Анаклаудии Россбах, Новая городская повестка акцентирует внимание на необходимости ответственного подхода к расширению городов, поддержке компактного городского развития, сбалансированной плотности застройки и создании общественных пространств.

Кроме того, она подчеркнула важность планирования городов "с участием женщин, для женщин и вместе с женщинами".