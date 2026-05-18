Садыр Жапаров отметил важность "умных" технологий для горных регионов

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан выступает за развитие "умных" технологий, адаптированных к особенностям горных регионов.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе саммита лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Речь идет о развитии smart-технологий, адаптированных к специфике горных регионов, включая цифровизацию муниципальных услуг, транспорта и систем энергоснабжения", - сказал глава государства.

С.Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан считает необходимым максимально использовать потенциал гидро- и солнечной энергетики в горных районах для обеспечения энергетической независимости и сокращения выбросов.