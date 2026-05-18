Темы мира и безопасности занимают особое место в повестке WUF13 - Игорь Сергеенко

БАКУ/ Trend/ - Темы мира и безопасности занимают особое место в повестке 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на Саммите лидеров в рамках WUF13.

Он отметил, что Беларусь проводит миролюбивую внешнюю политику, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве, которое охватывает и сферу инфраструктурного строительства и градостроительства.

По его словам, страна готова делиться опытом в сфере человеческого развития и поддерживает глобальные тенденции, включая Новую программу развития городов.

Сергеенко напомнил, что в 2025 году была принята Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2040 года, где одним из ключевых направлений является жилищное строительство.

"Наша цель ясна - обеспечение каждого гражданина к 2040 году качественным и доступным жильем, отвечающим его потребностям и современным стандартам. Будущее принадлежит энергосберегающим технологиям, широкому использованию возобновляемых источников энергии и экологически чистым строительным системам. Мы переходим от обычных строений к умным жилым кварталам. Беларусь активно развивает концепцию устойчивого города, где энергоэффективные дома сосуществуют с продуманными общественными пространствами.

Энергоэффективные дома должны быть построены так, чтобы природа и современные технологии работали вместе во благо людей. Одним из методов, дающих эффективный результат в решении жилищной проблемы в Беларуси, является предоставление гражданам арендного жилья. В то же время особое внимание уделяется увеличению жилищного строительства в городах-спутниках и развитию поселений ландшафтного типа".