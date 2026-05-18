Настало время поставить жилищный вопрос в центр устойчивого развития - Антониу Гутерриш

БАКУ/ Trend/ - Настало время поставить жилищный вопрос в центр устойчивого развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш во время видеообращения на официальной церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что непригодные жилищные условия, неформальные поселения и трущобы по-прежнему остаются местом проживания значительной части населения. Ни одно общество от этого не застраховано.

"Это касается как быстрорастущих городов в развивающихся странах, так и развитых стран, сталкивающихся с высокими ценами на аренду и растущей бездомностью. Когда я был студентом и работал волонтером в самых бедных районах Лиссабона, я увидел, насколько глубоко влияют условия жилья на здоровье, образование и будущее людей.

Горжусь тем, что "Пакт во имя будущего" и Дохийская политическая декларация признают жилье приоритетом. Сейчас самое время поставить жилищный вопрос в центр устойчивого решения.

Неравенство еще больше разжигает социальную напряженность. Право на жилье — это право каждого человека, и оно составляет основу человеческого достоинства. Желаю, чтобы 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству стала катализатором для того, чтобы это право стало реальностью для всех. Давайте обеспечим мир жильем, и пусть никто не останется в стороне", - сказал Генсек.