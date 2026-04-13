В 2025 году около 30% договоров по госзакупкам не были исполнены полностью - Вугар Гюльмамедов

Баку/Trend/ - Анализ несвоевременного проведения закупок показывает, что и в 2025 году в Азербайджане закупки распределялись по кварталам неравномерно, при этом наблюдалась тенденция их концентрации в последних кварталах года.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался отчет о деятельности палаты за 2025 год.

Он отметил, что, хотя в 2025 году и наблюдался определенный баланс по сравнению с 2024-м, основная часть закупок по-прежнему пришлась на второе полугодие:

"Из более чем 1400 организаций, проводивших в течение 2025 года государственные закупки на конкурсной основе, более 900 (около 64%) начали свою закупочную деятельность только со второго квартала. При этом первый тендер у порядка 130 организаций состоялся лишь в 6-м месяце (июне), а более чем у 70 организаций - в 9-м месяце (сентябре).

Также выявлены случаи неполного исполнения заключенных договоров. Так, предварительный анализ данных, представленных ведомствами (введенных в соответствующую информационную систему), показывает, что в отчетном году примерно 30% договоров не были исполнены полностью".

"В последние годы был проведен ряд реформ в области повышения прозрачности и усиления администрирования в сфере государственных закупок. По сравнению с предыдущими годами частично сформировалась культура проведения закупок. Наблюдаются значительные изменения в объеме электронных закупок.

Однако результаты аудита показывают, что одна лишь электронизация процессов не решает проблему полностью. Деятельность самой закупающей организации также должна способствовать решению существующих проблем", - отметил председатель.