В рамках WUF13 подписан меморандум о сотрудничестве с ОАО «Чистый город» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 марта между Азербайджанской операционной компанией WUF13 и Открытым акционерным обществом «Чистый город» был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления ОАО «Чистый город» Этибар Аббасов и исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов.

Как сообщает Trend, основная цель подписания меморандума – обеспечение надлежащего управления твердыми отходами, образующимися в ходе организации и проведения мероприятия. В этом контексте стороны определили в качестве приоритетной задачи применение устойчивых и эффективных подходов в соответствии с государственной политикой Азербайджанской Республики в области охраны окружающей среды.

В рамках сотрудничества твердые отходы, образующиеся на Бакинском Олимпийском стадионе и других объектах проведения мероприятия в рамках WUF13, будут направлены на территорию хозяйственных зон ОАО «Чистый город». Перерабатываемая часть отходов, которая будет нейтрализована с использованием современных методов, будет направлена на перерабатывающие заводы. В рамках сотрудничества будут реализованы инициативы по повышению осведомленности общественности о правильном обращении с твердыми отходами, а также совместные пилотные проекты. Этот меморандум, помимо содействия снижению углеродного следа, минимизации объема отходов, отправляемых на свалки, и повышению показателей переработки, имеет стратегическое значение для повышения эффективности использования ресурсов в Азербайджане, продвижения модели экономики замкнутого цикла и формирования устойчивых методов организации мероприятий.

