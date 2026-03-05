Официальный представитель ЕС осудила иранские удары дронами по Нахчывану

БАКУ /Trend/ - Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас осудила удары, нанесенные Ираном по Нахчыванскому региону Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении для СМИ..

"Удары беспилотников Ирана по Нахчыванскому региону Азербайджана совершенно неприемлемы. Эти атаки являются дальнейшей эскалацией со стороны Ирана и повышают риск распространения войны за пределы Ближнего Востока. Я находилась в контакте с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым, чтобы подчеркнуть полную солидарность Европейского союза с правительством и народом Азербайджана", - говорится в завлении.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.