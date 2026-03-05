Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Первый день Кубка мира FIG по спортивной гимнастике завершился (ФОТО)

Общество Материалы 5 марта 2026 20:10 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Первый день Кубка мира FIG по спортивной гимнастике завершился.

Как сообщает Trend, на Кубке, в котором участвуют спортсмены более 30 стран, соревнования в Национальной арене гимнастики продолжатся в течение 4 дней.

Азербайджан на Кубке представляют: в соревнованиях среди мужчин - Никита Симонов, Айдын Ализаде и Расул Ахмедзаде; среди женщин - Дениз Алиева, Назанин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде. Первые два дня соревнований - квалификационные этапы, следующие два дня - финалы. По результатам первого дня в финал прошли Никита Симонов и Дениз Алиева.

Впереди зрителей ждёт захватывающая борьба.

