Самолет вернулся в Баку из-за атаки иранских дронов на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 5 марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми боевыми частями, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате был причинен значительный ущерб объекту гражданской инфраструктуры - административному зданию Международного аэропорта Нахчывана и его деятельности, а также умышленно и незаконно нарушена работа аэропортовых служб.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в связи с произошедшим гражданское воздушное судно, которое должно было выполнять рейс №264 по маршруту Баку-Нахчыван, находясь в воздухе, было вынуждено из соображений безопасности вернуться обратно в направлении города Баку.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотники, вылетевшие с территории Ирана, упали и взорвались возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!