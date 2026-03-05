Названы статьи, по которым возбуждено уголовное дело после дроновых атак Ирана на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, возбуждено уголовное дело в связи с атакой беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване.

Trend сообщает, что, согласно заявлению Генеральной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (действия, угрожающие безопасности авиации) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с фактом атаки 5 марта на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оснащенными дистанционно управляемыми боевыми частями, с территории Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.