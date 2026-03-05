МИД Иордании осудил дроновые атаки Ирана на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Иордании решительно осуждает попытку атаки Ираном братских Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Иордании.

В заявлении отмечается, что Иордания категорически отвергает эти атаки, рассматривая их как явное нарушение суверенитета обеих стран, а также как опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона.

В заявлении министерства также подчеркивается, что Иордания полностью солидарна с братскими Турецкой и Азербайджанской Республиками и поддерживает их во всех мерах, направленных на защиту суверенитета, безопасности и здоровья граждан.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

