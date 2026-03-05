Джейхун Байрамов проинформировал грузинскую коллегу о дроновых атаках Ирана против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 5 марта министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили позвонила министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили ситуацию, возникшую в результате атак беспилотников Ирана против Азербайджана.

Сообщается, что министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о дроновых атаках, осуществленных Ираном 5 марта по Нахчыванской АР Азербайджана. Отмечено, что в результате атаки был поврежден терминал аэропорта Нахчывана, пострадали гражданские лица. Кроме того, один из беспилотников упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что данный инцидент противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Было также отмечено, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки предоставить соответствующие разъяснения и принять необходимые неотложные меры для недопущения повторения подобных случаев.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила обеспокоенность произошедшим инцидентом и подчеркнула важность сохранения стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотники, вылетевшие с территории Ирана, упали и взорвались возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

