Обсуждено расширение сотрудничества в сфере ИИ и цифровой трансформации между Азербайджаном и Великобританией

Баку/Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в сфере искуственного интеллекта и цифровой трансформации между Азербайджаном и Великобританией.

Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"Мы провели встречу с заместителем министра науки, инноваций и технологий Великобритании баронессой Ллойд.

На встрече были обсуждены новый этап стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией, в частности возможности расширения сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации", - говорится в публикации.

Отмечается, что кроме того состоялся обмен мнениями по вопросам углубления сотрудничества в направлении развития человеческого капитала через совместные программы с британскими университетами, стипендии и цифровые академии, а также инвестиций в дата-центры в сфере искусственного интеллекта.