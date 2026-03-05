Президент Ильхам Алиев: Заместитель министра иностранных дел Ирана просил Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане

БАКУ/ Trend/ - Сегодня утром мне сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане, поскольку у них нет для этого возможности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Меня проинформировали. Я немедленно дал указание оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что готовы оплатить все это. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в такое трудное время, то когда должны это сделать? И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения – приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все", - сказал глава государства.