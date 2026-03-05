Джейхун Байрамов проинформировал казахстанского коллегу о дроновых атаках Ирана на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 5 марта министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Говоря о совершенных сегодня Исламской Республикой Иран дроновых атаках на территорию Нахчыванской Автономной Республики, сопровождавшихся нанесением ущерба гражданской инфраструктуре и людям, министр Д. Байрамов подчеркнул, что от иранской стороны потребовано внести ясность по указанному вопросу, предоставить объяснения, принести извинения и принять необходимые неотложные меры для недопущения повторения подобных случаев.

Выразив глубокую обеспокоенность этими атаками, казахстанский министр заявил, что надеется на то, что ситуация не обострится еще больше.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.