Рейсы в Нахчыван временно будут организованы через аэропорт Игдыра - МИД

БАКУ /Trend/ - 5 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи с ракетной атакой Иранской Исламской Республики в направлении Турции, совершенной вчера, а также с атакой дронов на Азербайджан, совершенной сегодня.

Было подчеркнуто, что подобные действия неприемлемы, противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

В телефонном разговоре было отмечено, что для обеспечения безопасности рейсов в Нахчыван временно полеты будут организованы через аэропорт Игдыра.

Кроме того, министры подчеркнули важность продолжения координации, вытекающей из стратегического союзничества двух стран.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!