Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 5 марта по инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

