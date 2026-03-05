Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к атаке Ирана на Нахчыван - представитель МИД Израиля

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к атаке Ирана на Нахчыван.

Как сообщает Trend, об этом написала заместитель главы МИД Израиля Шарен Хаскель на своей странице в социальной сети X.

Он отметила, что сегодня утром мы получили еще одно доказательство того, что Иран потерял голову. Если режим аятолл запускает ракеты и БПЛА по гражданскому аэропорту очередной соседней страны, значит, маски уже сброшены.

Подчеркивается, что Израиль осуждает нанесение Ираном удара беспилотными летательными аппаратами по Нахчыванскому аэропорту Азербайджана. Событие в Нахчыване является наглядным примером агрессивной политики иранского режима.

"Голова осьминога в Тегеране уже не скрывается за прокси-организациями, а наносит прямые удары и распространяет хаос.

Международное сообщество не должно оставаться безразличным к этой угрозе. Пока мир не остановит Иран, он сам не остановится", - добавила она в своей публикации.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

