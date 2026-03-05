Арагчи заявил о начале расследования в связи с дроновыми атаками на Нахчыван

БАКУ /Trend/ - 5 марта 2026 года министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов осудил дроновые атаки Ирана на Нахчыванскую АР Азербайджана и выразил в связи с этим решительный протест. Он подчеркнул, что эти атаки противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Сейед Аббас Арагчи выразил обеспокоенность в связи с дроновыми атаками на Нахчыванскую Автономную Республику, сообщил о начале иранской стороной, военными расследования по поводу данного инцидента, а также пожелал выздоровления пострадавшим гражданским лицам.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что ожидает извинений за атаку, предоставления разъяснений о результатах расследования в кратчайшие сроки и принятия необходимых мер, чтобы такие случаи не повторялись в будущем.

