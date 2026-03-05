Организованы альтернативные рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном

БАКУ /Trend/ - В связи с недавними событиями все рейсы, запланированные на 5 марта 2026 года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, отменены.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Сообщается, что для обеспечения транспортного сообщения между Баку и Нахчываном назначены рейсы из Баку в турецкий город Игдыр и обратно. Для перевозки пассажиров из аэропорта Игдыра в Нахчыван и обратно организованы специальные автобусы. Автобусные рейсы будут осуществляться через автовокзал Нахчывана.

Расписание рейсов на 5 марта 2026 года по маршруту Баку-Игдыр-Баку (время указано по местному времени):

"Пассажиров просят прибыть в аэропорт не позднее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно проинформированы об изменениях в расписании рейсов", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!