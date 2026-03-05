Иран направил в сторону Нахчывана 4 БПЛА, один из которых уничтожен азербайджанской армией - минобороны

БАКУ /Trend/ - Техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

"Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался", - говорится в сообщении.

Напомним, что министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!