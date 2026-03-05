Азербайджан категорически отвергает отрицание Ираном атаки дронов на Нахчыванский регион страны - минобороны

БАКУ /Trend/ - Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств, и при этом отрицание сегодняшней атаки беспилотными летательными аппаратами против Азербайджана со стороны Ирана ни в коем случае не может считаться приемлемым.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, с помощью технических средств установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата были направлены Вооруженными силами Исламской Республики Иран для совершения атак на территорию Нахчыванского региона Азербайджана. Один из них был уничтожен азербайджанской армией, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебного процесса. Дрон, нацелившийся на здание школы, не достиг цели и взорвался, упав рядом со зданием.

"Учитывая это, мы ожидаем, что Вооруженные силы Ирана прекратят явное отрицание фактов, принесут извинения за произошедшее, и соответствующими органами Ирана будет обеспечено наказание виновных", - отмечается в заявлении.

