Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране

Политика Материалы 5 марта 2026 16:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности

Напоминая, что летом прошлого года и в последующий период в Иране против нас выдвигались необоснованные обвинения вкупе с грязной клеветнической кампанией против Азербайджана со стороны контролируемыми государственными органами Ирана медиа ресурсов, чтобы опорочить нашу страну и изменить мнение наших соотечественников, проживающих в Иране, глава государства сказал: «Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране».

