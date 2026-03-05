Приостановлено движение грузового транспорта на азербайджано-иранской границе

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана опубликовал информацию о принятом решении о приостановке движения грузовых автомобилей через государственную границу между Азербайджаном и Ираном, сообщает Trend.

"Как сообщалось, 5 марта с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с целью поражения гражданской инфраструктуры. Международный аэропорт Нахчывана, школы и другие объекты подверглись атаке со стороны Ирана. В результате атак несколько гражданских лиц получили ранения, а здание терминала аэропорта было повреждено.

С учетом ситуации, возникшей в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинет министров принял соответствующее решение о временном полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пограничные пункты на государственной границе между Азербайджаном и Ираном", - говорится в сообщении.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

