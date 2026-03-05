В аэропорту Нахчывана временно приостановлены внутренние и международные рейсы

БАКУ /Trend/ - В связи с последней ситуацией внутренние и международные рейсы в Международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Международного аэропорта Нахчывана.

"Ситуация по данному вопросу оценивается оперативно, ведется координация с соответствующими ведомствами. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности по мере ее уточнения", - говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотники, вылетевшие с территории Ирана, упали и взорвались возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

